Riciclare per ricostruire al castello Chiaramontano un pomeriggio dedicato alla sostenibilità

Al castello Chiaramontano di Racalmuto, un evento ha preso vita per promuovere il riciclo e la rigenerazione. La causa è l’aumento dei rifiuti e la necessità di riutilizzare materiali. Durante l’iniziativa, i partecipanti hanno creato oggetti con plastica riciclata e scarti di tessuto, coinvolgendo giovani e famiglie. L’obiettivo è sensibilizzare sul valore del riuso e ridurre l’impatto ambientale. La giornata si è conclusa con una mostra delle creazioni realizzate, portando un esempio concreto di sostenibilità.

Al castello Chiaramontano di Racalmuto un pomeriggio dedicato alla sostenibilità e alla rigenerazione delle comunità. Sabato 21 febbraio, dalle 17, l'associazione di promozione sociale Beddamé Food Travel People propone "Comunità sostenibili, prospettive di rigenerazione", un momento di confronto sui temi del riciclo e del riuso del materiale tessile usato e dismesso. L'iniziativa rappresenta la tappa conclusiva del progetto "Co.So. – Comunità sostenibili", finanziato nell'ambito del bando "Realizziamo il cambiamento con il Sud" con il sostegno della Fondazione Realizza il Cambiamento, Fondazione Con il Sud e ActionAid International Italia E.