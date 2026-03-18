La Fisg ha annunciato che il nuovo palazzo del ghiaccio a Milano si svilupperà nell’area di Rho-Fiera. La struttura era al centro di un progetto annunciato da tempo, con lavori che coinvolgono diverse aziende e amministrazioni locali. La questione dei tempi di realizzazione e della composizione della squadra incaricata sono ancora al centro delle discussioni, mentre i lavori procedono con alcune sospensioni.

Milano, 18 marzo 2026 – Il nuovo palazzo del ghiaccio a Milano farà la fine della Bella di Torriglia, la dama che tutti vogliono ma nessuno si piglia? A parole – a partire dal sindaco Sala – tutti giurano di essere pronti a fare la loro parte per costruire un impianto o, almeno, per “trasferire” da un padiglione all’altro la Ice Hockey Arena di Rho-Fiera, utilizzata per alcuni match dei giochi olimpici invernali. Nel concreto, però, si attendono ancora atti ufficiali che permettano di poter parlare di percorso almeno avviato. Aspettano buone notizie anche gli appassionati milanesi, in primis i tifosi dell’HC Milano, sospesi fra l’illusione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo palazzo del ghiaccio, la Fisg: “Lavoriamo su Rho-Fiera”. Il nodo dei tempi (e della squadra)

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