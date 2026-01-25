La Fiera di Rho si prepara ad accogliere le competizioni di speed skating e hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con una maxi-pista allestita in loco. Dopo i Giochi, si valuta la possibilità di trasformare la struttura in un palaghiaccio permanente, attraverso uno studio di fattibilità. Un’iniziativa che mira a garantire un utilizzo duraturo e sostenibile di questa infrastruttura.

Milano, 25 gennaio 2026 – È tutto pronto. Per le gare di speed skating e per le partite di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Milano-Cortina che saranno inaugurate il prossimo 6 febbraio c’è la pista nella Fiera di Milano-Rho. L’intervento voluto dalla Fondazione Fiera Milano ha visto l’unificazione dei padiglioni 13 e 15, tra loro adiacenti, in un unico spazio, per un totale di 35 mila metri quadrati di superficie coperta, pari a circa cinque campi da calcio. Una superficie enorme. I lavori sono iniziati il 22 maggio 2023, si sono conclusi nei giorni scorsi e sono stati illustrati ieri mattina dal presidente della Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, al cui fianco c’era il presidente del Senato Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiera di Rho, la maxi-pista è pronta: "Palaghiaccio anche dopo i Giochi? Avanti con uno studio di fattibilità"

