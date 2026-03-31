Una tecnologia innovativa per operare i casi di fibrillazione atriale | l' intervento nella clinica ravennate

Al Maria Cecilia Hospital di Cotignola è stato eseguito il primo intervento in Emilia Romagna di ablazione della fibrillazione atriale utilizzando la tecnologia

Si tratta del primo intervento in Emilia Romagna con tecnologia "Affera" per la fibrillazione atriale. Operato un paziente che aveva continui attacchi aritmici del cuore La procedura è stata eseguita dall’équipe guidata dal dottor Saverio Iacopino, coordinatore dell’Aritmologia a Maria Cecilia Hospital: “L’ablazione è indicata nei casi di fibrillazione atriale ricorrente non responsiva alla terapia farmacologica. Questa nuova tecnologia consente un approccio più preciso e personalizzato, grazie a un mappaggio estremamente accurato e alla possibilità di intervenire in modo mirato sulle aree coinvolte. Nel caso trattato abbiamo ottenuto l’isolamento delle vene polmonari e il ripristino del ritmo sinusale già durante la procedura, elementi che indicano un’elevata probabilità di successo nel lungo termine”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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