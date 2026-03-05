Eseguite in ospedale le prime procedure di ablazione della fibrillazione atriale con elettroporazione

In un ospedale pubblico abruzzese sono state effettuate le prime procedure di ablazione della fibrillazione atriale con tecnica di elettroporazione. Questa è la prima volta che in una struttura sanitaria della regione si utilizza questa metodologia per trattare questa condizione cardiaca. L’intervento, eseguito con successo, rappresenta un passo importante in ambito sanitario locale.

Per la prima volta in una struttura sanitaria pubblica abruzzese è stata eseguita l’ablazione transcatetere della fibrillazione atriale mediante elettroporazione. Le procedure sono state effettuate il 27 febbraio nella sala di elettrofisiologia della Uoc (unità operativa complessa) di Cardiologia–Utic dell'ospedale di Pescara, diretta da Massimo Di Marco. La fibrillazione atriale rappresenta l’aritmia cardiaca più diffusa nella popolazione e può determinare sintomi rilevanti e un aumento del rischio di complicanze cardiovascolari. L’ablazione transcatetere è una procedura utilizzata da anni per il trattamento di questa patologia e permette di eliminare le aree del cuore responsabili dell’aritmia attraverso specifiche fonti di energia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Asl Roma 3, avviato nuovo percorso per il telemonitoraggio della fibrillazione atrialeIl nuovo percorso introduce una modalità strutturata e standardizzata di monitoraggio a distanza del ritmo cardiaco, che affianca le visite...

Maurizio Sarri operato al cuore per una fibrillazione atriale: come sta l’allenatore della LazioUna nota dell’SS Lazio pubblicata sul suo sito web ha avvisato i tifosi di un’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto l’allenatore Maurizio...

Atrial fibrillation catheter ablation

Tutti gli aggiornamenti su Eseguite in ospedale le prime procedure....

Temi più discussi: Ospedale di Matera: 49 visite domenicali; Il punto di caduta: ridurre le liste d’attesa ospedaliere; Matera, ospedale Madonna delle Grazie: continuano con successo le apertura straordinarie domenicali; Oltre 17mila prestazioni già eseguite in 23 giorni per ridurre le liste d’attesa.

Ospedale di Rieti, Cardiologia. Eseguite con successo le prime procedure di elettrofisiologia con ablazione di aritmie cardiacheI prime due pazienti, una donna di 67 anni e un uomo di 81, sono stati dimessi dopo 24 ore. L’ablazione cardiaca, meglio conosciuta come ablazione transcatetere è una metodica di cardiologia ... quotidianosanita.it

Piani sperimentali liste d’attesa nelle dieci aziende sanitarie pugliesi. Oltre 54.000 persone richiamate per anticipare una prestazionePiu di 17mila prestazioni eseguite dal 2 al 25 febbraio nei piani di recupero delle liste d'attesa varati dalla Regione Puglia in collaborazione con le ... corrieresalentino.it

Eseguite dai carabinieri le disposizioni dell’autorità giudiziaria nei confronti rispettivamente di un 41enne a Surbo, di un 30enne di Nardò e di una 51enne di Veglie - facebook.com facebook

Utilizza #PagoPa per pagare i ticket delle prestazioni eseguite al #PoliclinicoDuilioCasula e al #SanGiovannidiDio Clicca sul link per accedere: bit.ly/3EBtOgx #AouCaSiCuraDiTe x.com