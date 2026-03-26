Processione del venerdì santo e rappresentazione del Cristo morto a Viterbo | il programma

A Viterbo, nel centro storico, si svolgono le celebrazioni del Venerdì Santo, tra cui una processione e una rappresentazione del Cristo morto. L’evento coinvolge diverse strade della città e vede la partecipazione di gruppi religiosi e cittadini. La processione si svolge nel pomeriggio, mentre la rappresentazione si svolge in serata, attirando numerosi spettatori.

Viterbo rivive la tradizione grazie alle celebrazioni del venerdì Santo, nel cuore del suo centro storico. L'evento si divide in due suggestivi appuntamenti: la solenne processione del Cristo morto presso la chiesa del Gonfalone e la rappresentazione “Ecce homo”, con oltre cento comparse in costume. Gli appuntamenti sono curati dalla diocesi di Viterbo e rappresentano un momento di raccoglimento e preghiera, unito alla teatralità della rievocazione scenica, di forte impatto emotivo. Ore 21,30 - Chiesa del Gonfalone: processione del Cristo morto presieduta dal vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza. La processione percorre, dalla chiesa del Gonfalone, via cardinale La Fontaine, via delle Fabbriche, piazza Fontana grande, via Cavour, piazza del Comune, via san Lorenzo e piazza san Lorenzo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Processione del venerdì santo e rappresentazione del Cristo morto a Viterbo: il programma Articoli correlati Leggi anche: Via Matris a Torre del Greco: processione degli Incappucciati per il Venerdì Santo. Roseto Valfortore rivive la Passione: il 3 aprile la storica Processione del Venerdì SantoLa manifestazione nasce nel 1844 all’interno della Congrega della Madonna del Carmine, fondata pochi anni prima, nel 1829. Tutto quello che riguarda Processione del venerdì santo e... Temi più discussi: Penisola sorrentina, il passo lento degli incappucciati: ecco tutte le processioni della Settimana Santa 2026; Pasqua a Palermo 2026; Settimana Santa 2026 in Spagna:date, le migliori città e cosa aspettarsi; I preparativi per la processione del Venerdì Santo di Bagnaia. Venerdì Santo, il percorso della processioneLa Confraternita del Gonfalone ha reso noto il percorso della tradizionale processione del Venerdì Santo, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità cittadina. Il corteo partirà da via Trieste ... trcgiornale.it Roseto Valfortore rivive la Passione: il 3 aprile la storica Processione del Venerdì SantoRoseto Valfortore rivive la Passione: il 3 aprile la storica Processione del Venerdì Santo Il 3 aprile Roseto Valfortore tornerà a vivere uno dei momenti ... ilsipontino.net Una grande emozione Abbiamo voluto immortalare tutte le fasi della settimana Santa a Cefalù dal mercoledì Santo con la preparazione dei fercoli del Cristo morto e dell'Addolorata sino alla processione del Venerdì Santo per tramandare il tutto, alle future - facebook.com facebook