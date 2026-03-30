Venerdì Santo in centro sfila la processione dell’Addolorata e del Cristo Morto

Da palermotoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì Santo a Palermo si è svolta la tradizionale processione dell’Addolorata e del Cristo Morto nel centro della città. L’evento è stato promosso dai Padri Camilliani e dalla Confraternita di Maria Santissima Addolorata degli Invalidi e Mutilati di Guerra, un’associazione fondata nel 1925. Anche quest’anno si è rinnovata una manifestazione che coinvolge la comunità locale, accompagnata da un appello pubblico per la pace nel mondo.

Anche quest’anno si rinnova da Palermo un forte e accorato appello per la pace nel mondo. L'iniziativa è promossa dai Padri Camilliani e dalla Venerabile Confraternita di Maria Santissima Addolorata degli Invalidi e Mutilati di Guerra, storica realtà fondata nel 1925. In occasione del Venerdì Santo, il prossimo 3 aprile, la solenne processione dell’Addolorata e del Cristo Morto attraverserà le principali vie del centro storico cittadino. Il corteo vivrà uno dei suoi momenti più significativi alle ore 18 ai Quattro Canti, con l’omaggio floreale a nome della cittadinanza reso dal sindaco, Roberto Lagalla.Il cammino proseguirà fino alle 21.30, quando la processione sosterà presso il Sacrario dei Caduti in via Scarlatti, nei pressi del Teatro Massimo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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