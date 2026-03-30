Venerdì Santo in centro sfila la processione dell’Addolorata e del Cristo Morto

Venerdì Santo a Palermo si è svolta la tradizionale processione dell’Addolorata e del Cristo Morto nel centro della città. L’evento è stato promosso dai Padri Camilliani e dalla Confraternita di Maria Santissima Addolorata degli Invalidi e Mutilati di Guerra, un’associazione fondata nel 1925. Anche quest’anno si è rinnovata una manifestazione che coinvolge la comunità locale, accompagnata da un appello pubblico per la pace nel mondo.

Anche quest’anno si rinnova da Palermo un forte e accorato appello per la pace nel mondo. L'iniziativa è promossa dai Padri Camilliani e dalla Venerabile Confraternita di Maria Santissima Addolorata degli Invalidi e Mutilati di Guerra, storica realtà fondata nel 1925. In occasione del Venerdì Santo, il prossimo 3 aprile, la solenne processione dell’Addolorata e del Cristo Morto attraverserà le principali vie del centro storico cittadino. Il corteo vivrà uno dei suoi momenti più significativi alle ore 18 ai Quattro Canti, con l’omaggio floreale a nome della cittadinanza reso dal sindaco, Roberto Lagalla.Il cammino proseguirà fino alle 21.30, quando la processione sosterà presso il Sacrario dei Caduti in via Scarlatti, nei pressi del Teatro Massimo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Venerdì Santo, in centro sfila la processione dell’Addolorata e del Cristo Morto Articoli correlati Processione del venerdì santo e rappresentazione del Cristo morto a Viterbo: il programmaViterbo rivive la tradizione grazie alle celebrazioni del venerdì Santo, nel cuore del suo centro storico. A Orte l'antica processione del Cristo morto: tutte le infoIl 3 aprile, venerdì santo, Orte rivive l'antica tradizione della processione del Cristo morto. Aggiornamenti e notizie su Venerdì Santo Temi più discussi: Il centro farà da cornice alla Via Crucis: le celebrazioni della Settimana Santa a Pescara; Pasqua a Palermo 2026; A Orte l'antica processione del Cristo morto: tutte le info; Settimana Santa 2026 in Spagna:date, le migliori città e cosa aspettarsi. Processioni Venerdì Santo, in Toscana tanti eventi. I luoghi e gli orariFirenze, 29 marzo 2024 – E’ uno dei momenti cardine del calendario ecclesiastico: le manifestazioni per il Venerdì Santo, ovvero il venerdì prima della Pasqua, hanno il loro culmine alla sera, con le ... lanazione.it Erice, torna la processione dei Misteri: fede e tradizione il Venerdì SantoAnche Erice si prepara a rinnovare uno degli appuntamenti più sentiti della Settimana Santa con la tradizionale processione dei Misteri del Venerdì Santo, in programma il 3 aprile 2026. Un rito antico ... tp24.it RAFFAELLO Curioso il suo destino, nascere e morire di Venerdì Santo, ma la sua fama è tutta dovuta alla sua eccezionale e “divina” capacità di dipingere... Trasfigurazione di Cristo Dettaglio La Trasfigurazione è un dipinto a tempera grassa su tavola (405x2 - facebook.com facebook