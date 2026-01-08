Alle prossime elezioni a Comacchio, quattro candidati si contendono la carica di sindaco, tra cui i rappresentanti dei Cinque Stelle che partecipano in modo indipendente. Un confronto che riflette la pluralità politica del territorio e l’importanza di un’elezione che coinvolge direttamente la comunità locale. La campagna elettorale si prepara a offrire un’ampia gamma di proposte e visioni per il futuro della città.

Una poltrona per quattro. A Comacchio, alle prossime elezioni, non mancheranno di certo i candidati sindaco. Si profila una corsa a quattro, che forse potrebbe arrivare a cinque per la poltrona di sindaco. Al momento i candidati certi sono tre, il quarto dovrebbe essere l’espressione de "La città futura-M5S" rappresentata attualmente in consiglio dalla capogruppo Sandra Carli Ballola. C’è chi non esclude l’ipotesi di un quinto aspirante alla carica di primo cittadino, che potrebbe essere Vito Troiani, coordinatore di Libera Comacchio. Fra le certezze, sul fronte del centro destra, c’è il candidato ’civico’ Samuele Bellotti sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e la lista civica di Filippo Sambi, che rappresenterebbe il mondo della pesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, una poltrona per quattro candidati. Anche i Cinque Stelle corrono in solitaria

