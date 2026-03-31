Caccia all' uovo di Pasqua a Vasto Marina | un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia

Sabato 4 aprile, a Vasto Marina, sul lungomare Cordella, si è svolta una caccia all'uovo di Pasqua rivolta ai bambini e alle famiglie. L'evento ha coinvolto numerosi partecipanti, offrendo un pomeriggio di svago e intrattenimento per i più piccoli. La manifestazione si è tenuta nel pomeriggio, lungo la passeggiata sul lungomare.

Pomeriggio di divertimento dedicato ai più piccoli, quello di sabato 4 aprile, a Vasto Marina, sul lungomare Cordella, con la Caccia alle uova di Pasqua. Fra giochi, musica e tanto divertimento per tutta la famiglia, una giornata speciale aspettando la domenica di festa. Si inizia dalle ore 14.30. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Caccia all'uovo di Pasqua a Vasto Marina: un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia Articoli correlati Caccia al Sindaco come all’uovo di Pasqua: ma la sorpresa non c’èTempo di lettura: 2 minutiAd Avellino, più che una corsa verso Palazzo di Città, sembra una lunga e meditativa passeggiata… senza meta. "Caccia all’Uovo”: si accende la primavera a Marina di Gioiosa IonicaLa primavera a Marina di Gioiosa Ionica si accende con un appuntamento imperdibile dedicato interamente all’infanzia e alle famiglie.