Terni Fabrizio Corona ospite dell’Opificio | Glamour nightlife e show si incontrano per una notte tutta da vivere

Venerdì 20 marzo, l’Opificio di Terni ospiterà Fabrizio Corona, uno dei personaggi più discussi e riconoscibili del panorama italiano. L’evento prevede un incontro tra glamour, nightlife e spettacolo, creando un’atmosfera di intrattenimento per una notte speciale. La presenza dell’ex paparazzo è stata annunciata come uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

"Uno degli ospiti più chiacchierati e iconici del panorama nazionale". Venerdì 20 marzo la location dell'Opificio accoglierà Fabrizio Corona. Gli organizzatori hanno annunciato l'evento che partirà dalle 21. La cena spettacolo adulta, irriverente, elegante, coinvolgente ed inimitabile. Successivamente l'after dinner scatterà dopo la mezzanotte. Infine l'atteso arrivo di Fabrizio Corona. La presentazione: "Una serata esclusiva che inizierà con la cena spettacolo, tra intrattenimento, musica e un'atmosfera unica, per poi proseguire con il dopocena e il party in compagnia di Fabrizio Corona. Un evento speciale dove glamour, nightlife e show si incontrano per una notte tutta da vivere".