Il vaccino contro l’herpes zoster rappresenta una misura importante di prevenzione, soprattutto dopo i 50 anni. Questa infezione, comunemente chiamata Fuoco di Sant’Antonio, può causare complicazioni anche gravi e non va sottovalutata. La vaccinazione può contribuire a ridurre il rischio di sviluppare la malattia e le sue complicanze, offrendo un supporto concreto alla salute in età avanzata.

N on è solo un problema dermatologico e non riguarda solo “chi è anziano”. L’herpes zoster, noto anche come Fuoco di Sant’Antonio, non è una malattia rara né banale, soprattutto dopo i 50 anni. Con l’avanzare dell’età, infatti, il sistema immunitario perde parte della sua efficacia e diventa meno capace di tenere sotto controllo virus che restano silenti nell’organismo per anni. È proprio questo il caso del virus Varicella-Zoste r, responsabile sia della varicella sia dell’herpes zoster. Il dolore può essere intenso, prolungato e in alcuni casi lasciare conseguenze che incidono sulla qualità della vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Vaccino contro l’herpes zoster: perché dopo i 50 anni può fare davvero la differenza

Leggi anche: Il vaccino contro l'herpes zoster può prevenire la demenza

Leggi anche: LO STUDIO: Demenza, il vaccino contro l'herpes zoster ne riduce il rischio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Health Technology Assessment. Nuove valutazioni sul vaccino contro l’Herpes Zoster - Il progetto 'Rapid Relative Effectiveness Assessment' è condotto all'interno della rete europea di HTA (EUnetHTA) che vuole migliorare la definizione dell'efficacia delle nuove tecnologie sanitarie. quotidianosanita.it

Vaccini, dal 15 gennaio la campagna di richiamo per Herpes zoster e pneumococco - L'Usl della Valle d'Aosta avvia una campagna di vaccinazione contro l'Herpes zoster e lo pneumococco. aostaoggi.it

Il vaccino contro l'Herpes zoster potrebbe rallentare la progressione della demenza - Per superare questo ostacolo, i ricercatori del nuovo studio hanno sfruttato una particolarità storica nel modo in cui il Galles ha implementato il suo programma di vaccinazione contro l'herpes zoster ... repubblica.it

Il vaccino contro l’herpes zoster o -volgarmente- per il fuoco di Sant’Antonio non solo offre protezione contro la dolorosa infezione virale, ma secondo un nuovo studio può’ rallentare la progressione della demenza. Si stima che la vaccinazione abbia un’efficac - facebook.com facebook