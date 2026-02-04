Autostrada A1 | chiuso per una notte il tratto Firenze sud-Incisa Reggello verso Roma Il percorso alternativo

Questa notte, il tratto dell’autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello, in direzione Roma, resterà chiuso. La chiusura durerà dalle 22 di sabato 7 alle 6 di domenica 8 febbraio 2026. Chi deve andare verso Roma dovrà usare il percorso alternativo indicato dalle autorità. I lavori di ispezione e manutenzione delle gallerie richiedono questa chiusura temporanea per garantire la sicurezza di tutti.

L'area di servizio "Chianti ovest", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello.

La notte tra sabato e domenica, il tratto dell’autostrada A1 tra Incisa Reggello e Firenze sud sarà chiuso in entrambe le direzioni.

