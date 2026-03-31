Un sentiero profumato tra i tralci fioriti

Durante il Cosmoprof si è tenuta un’esposizione dedicata all’arte della profumeria presso Palazzo d’Accursio. La direttrice dei Musei Civici di Bologna ha espresso l’idea che in futuro ogni museo potrebbe avere una propria fragranza per rappresentarlo, ipotesi che ha coinvolto la possibilità di integrare il profumo tra gli aspetti identitari delle istituzioni culturali.

L’arte della profumeria entra a Palazzo d’Accursio in occasione del Cosmoprof e forse, in futuro diventerà un linguaggio di tutti i musei civici che potrebbero avere una fragranza personale a rappresentarli, come auspira Giorgia Boldrini, direttrice dei Musei Civici di Bologna. Negli spazi del capolavoro assoluto delle collezioni comunali d’arte, ovvero la Sala Boschereccia, si può partecipare fino al 19 aprile, a un percorso olfattivo inebriante intitolato ’Sogni di natura’, dove si intrecciano le arti della tradizione pittorica bolognese e quella delle fragranze contemporanee. Entrando nella sala decorata a tempera nel 1797 da Vincenzo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un sentiero profumato tra i tralci fioriti Articoli correlati Leggi anche: “Passi fioriti”, Trekking sensoriale tra i ciliegi di Vignola Balconi Fioriti, nuova gestione per il 2026-2027: evento tra ambiente e territorioDefinito il futuro di Balconi Fioriti a Santarcangelo: nuova gestione e linee guida tra ambiente, tradizione e innovazione Tra le disposizioni... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Un sentiero profumato tra i tralci fioriti; 3 sentieri in Calabria in primavera da non perdere tra mare, gole e cascate; Il familiare profumo di casa. L’erbazzone è finalmente Igp; Un soffio di primavera tra i segreti dell'Appennino: itinerario tra le Grotte di Soprasasso e dintorni. Alla scoperta delle Cinque Terre: itinerario di 3 giorniVernazza, Manarola, Corniglia, Monterosso e Riomaggiore: un viaggio tra i borghi più belli d'Italia tra sentieri, mare e profumo di pesto. footballnews24.it Dal versante sud del monte Rua, il profumo inebriante del fiore dell’erica arborea (in dialetto le famose brécane) ci accompagna per buona parte del sentiero - facebook.com facebook