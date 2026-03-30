Il 31 marzo 2026 torna l’appuntamento con “Un posto al sole”, la soap di Rai 3 in onda dal 1996. La puntata di martedì sera si concentra sui sospetti di Roberto, che sollevano dubbi e inquietudini tra i personaggi principali. La serie continua a essere uno dei programmi più seguiti della rete, con una lunga storia alle spalle e un pubblico fedele.

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 31 marzo 2026. Nella puntata precedente del 30 marzo 2026. Lunedì 30 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Gianluca si sfoga con Rossella per i segnali contrastanti che riceve da Anna, mentre Alberto, saputo che la ragazza sta per lasciare Napoli, non resiste alla tentazione di vederla ancora una volta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 31 marzo 2026: i tremendi sospetti di Roberto

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