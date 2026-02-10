Meyer inaugurato il Centro di riabilitazione uditiva | la musica diventa terapia per i bambini con impianto cocleare

Questa mattina a Firenze è stato inaugurato il nuovo Centro di riabilitazione uditiva Meyer. Lo spazio offre ai bambini con impianto cocleare un percorso di recupero attraverso la musica, che diventa una terapia naturale. I genitori sperano che questa iniziativa aiuti i loro figli a migliorare la percezione sonora e a comunicare meglio. La struttura si presenta moderna e attrezzata per offrire le migliori possibilità di riabilitazione.

FIRENZE – Trasformare un dispositivo elettronico in una vera esperienza sensoriale, dove il ritmo e la melodia diventano farmaci naturali per la mente. È questa la filosofia alla base del nuovo Centro per la riabilitazione uditiva inaugurato all'Ospedale pediatrico Meyer, una struttura dedicata ai piccoli pazienti affetti da grave sordità e portatori di impianto cocleare. Il progetto, nato nell'ambito dell'iniziativa "Musica in corsia" e finanziato dalla Fondazione Meyer, trova casa negli spazi dell'Educational Center realizzati dalla Fondazione Andrea Bocelli. Qui, medici e artisti lavorano fianco a fianco.

