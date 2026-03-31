Dopo il risultato del referendum, il giornalista ha invitato i lettori a festeggiare insieme e a guardare al futuro. Ha annunciato una promozione speciale per l’abbonamento al suo quotidiano, che sarà disponibile a un prezzo scontato. La proposta mira a celebrare un momento considerato significativo, sottolineando l’occasione come una rarità da cogliere al volo.

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© Ilfattoquotidiano.it - “Un patto che si rinnova: dopo il referendum festeggiamo insieme e guardiamo avanti”. Marco Travaglio invita ad abbonarsi al Fatto a un prezzo scontato

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