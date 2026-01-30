Marco Travaglio remuntada al referendum? Ma poi spunta il sondaggio | che disastro

Arriva il 31 gennaio in libreria, negli store online e in edicola con il Fatto Quotidiano, "Perché no" di Marco Travaglio, una "Guida al Referendum su magistratura e politica in poche semplici parole", pubblicata da PaperFirst, con l'introduzione di Gustavo Zagrebelsky e con "Tutti i No" di Nicola Gratteri.  Il direttore del Fatto analizza i quesiti referendari uno per uno, illustrando quali effetti (a suo dire) potrebbero produrre sull'equilibrio istituzionale, sull'indipendenza della magistratura e sul rapporto tra politica e giustizia.   ge:kolumbus:liberoquotidiano:46068786   "Il pm separato dal giudice sarà meno imparziale, più interessato ad accusare che a cercare la verità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

