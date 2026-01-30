Serena Brancale sarà molto emozionata a Sanremo 2026 | è in gara con Qui con me un brano dedicato alla mamma scomparsa sei anni fa

Serena Brancale si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026 con il brano

«Come ha reagito la mia famiglia la prima volta che ha sentito il mio brano? Non sapevano se io fossi pronta per cantarlo. Scusate.». È con le lacrime per la troppa emozione che si conclude l’incontro con Serena Brancale. La cantante, in gara a Sanremo 2026 con il brano Qui con me dedicato alla madre scomparsa sei anni fa, alla fine non regge e si commuove. È una Serena Brancale al naturale, molto diversa da quella festosa, esuberante (e bionda) vista lo scorso anno all’Ariston in Anema e core o, ancora prima, scatenata in Serenata. Quest’anno porta un brano sofisticato e toccante, apprezzato dalla critica fin dal primo ascolto in anteprima, che porta in primo piano la sua formazione jazz.🔗 Leggi su Amica.it

Serena Brancale si prepara a conquistare il palco di Sanremo con il suo nuovo brano, “Qui con me”.

Sanremo 2026 si avvicina con grande entusiasmo, annunciando i titoli delle canzoni dei 30 artisti in gara.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

SERENA BRANCALE SARÀ LA SORPRESA DI SANREMO 2026!

Argomenti discussi: La canzone di Sanremo è per mia madre che non c'è più. Mia sorella sarà la mia direttrice d'orchestra. Parla Serena Brancale; Serena Brancale e Qui con me: È una lettera a mia madre. E a Sanremo sarà senza maschere; Serena Brancale: A Sanremo canto l'assenza di mia madre; Torno a Sanremo solo con la mia voce, senza maschere: canterò per mia madre: Qui con me e il festival intimo di Serena Brancale.

Serena Brancale su Sanremo: Cosa cambierei? Potrebbe cominciare alle 18 Spritz e SanremoSerena Brancale torna a Sanremo con un brano intimo dedicato alla madre, segnando una nuova fase della sua carriera artistica. serial.everyeye.it

Serena Brancale: nel mio brano tanti silenzi e tanti sospiri. Voglio solo cantare, senza maschereSerena Brancale porterà sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo il brano dal titolo Qui con me (Isola degli Artisti / Atlantic Records Ital ... fourzine.it

Radio1 Rai. . Verso #Sanremo2026. Nel viaggio con i 30 Big che animeranno il Festival dal 24 al 28 febbraio, incontriamo #SerenaBrancale. In gara con "Qui con me", brano dedicato alla mamma scomparsa, al #GR1 dice: "Volevo raccontare qualcosa di imp - facebook.com facebook

«Torno a Sanremo solo con la mia voce, senza maschere: canterò per mia madre»: «Qui con me» e il festival «intimo» di Serena Brancale x.com