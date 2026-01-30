Incidente in FiPiLi tamponamento a catena in superstrada

Questa sera sulla FiPiLi, la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, è avvenuto un tamponamento a catena che ha coinvolto sette auto. I vigili del fuoco sono intervenuti alle otto di sera nei pressi dello svincolo del viadotto dell’Indiano. Sul posto, i soccorritori stanno lavorando per gestire la situazione e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Nessuna informazione ancora sulle condizioni delle persone coinvolte.

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 20:00 sulla Strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, nei pressi dello svincolo del viadotto dell'Indiano, per un incidente stradale dove sono coinvolte in un tamponamento a catena 7 autovetture.Sul luogo dell'incidente si sono registrati notevoli rallentamenti al traffico, con conseguenti disagi per gli automobilisti in transito, che hanno dovuto attendere il ripristino delle condizioni di sicurezza e la rimozione delle auto coinvolte. L'intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di liberare rapidamente la carreggiata, ma si sono comunque verificate code e deviazioni.

