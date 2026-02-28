Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, sull'autostrada A1 tra Modena e Bologna, un incidente ha coinvolto quattro veicoli causando un morto e tre feriti, uno in condizioni gravi. L'incidente si è verificato nel territorio di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Modena, 28 febbraio 2026 – Una persona è morta e tre sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in un tamponamento a catena tra quattro auto, nella notte sull'A1 tra Modena e Bologna, nel territorio di Castelfranco Emilia, provincia modenese. Alle 3.50 al km 179 in direzione sud sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. Il ferito grave è stato portato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Bologna. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tamponamento a catena sull’A1: un morto e 3 feriti nel Modenese

