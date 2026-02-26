Tragico incidente nel Salento | scontro fra tre mezzi un morto e due feriti

Dramma sull'asfalto nel Salento. Tragico incidente in mattinata a Lido Marini, marina di Ugento (Lecce): il pesante bilancio è di un morto e due feriti. Tre i mezzi coinvolti. Si sono scontrate una Toyota Rav4 e una Nissan Micra: nell’impatto ha perso la vita l’occupante della Micra. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una moto: il centauro è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Salve per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. +++Notizia in aggiornamento+++ . 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

