Collescipoli la mostra ‘Innamor-Arti’ | Artisti provenienti da tutte le parti del mondo GALLERIA FOTOGRAFICA

A Collescipoli, la mostra ‘Innamor-Arti’ ha riunito cinquanta due artisti provenienti da diversi paesi, attirando un pubblico appassionato di arte. La causa di questa esposizione è la volontà dell’associazione Thyrus di promuovere incontri tra creativi di culture diverse. La rassegna si svolge nel chiostro di Santa Cecilia, un luogo suggestivo che ospita anche altri eventi del Bac, creando un’atmosfera vivace e ricca di stimoli.

La curatrice Liviana Sinibaldi: "Una festa dedicata agli innamorati. L'arte in città deve rifiorire" Cinquantadue artisti riuniti per 'Innamor-Arti' mostra organizzata dall'associazione Thyrus e visitabile al chiostro di Santa Cecilia di Collescipoli, dove fioriscono gli eventi del Bac. Il vernissage di ieri – venerdì 13 – ha anticipato la performance live-artist in programma nel pomeriggio di sabato 14 (ore 17,30). A chiudere le lezioni di tango in programma domenica 15 febbraio (dalle 17 alle 19). La curatrice Liviana Sinibaldi ha dichiarato a riguardo: "In totale espongono cinquantadue artisti provenienti da tutte le parti del mondo.