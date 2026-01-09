Dalla terapia all’accoglienza turistica | i fragili diventano guide ufficiali a Colle di Val d’Elsa e il Comune annuncia la didattica museale per tutte le classi tra due anni

Da orizzontescuola.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Colle di Val d'Elsa lancia un progetto per formare i pazienti del Centro di salute mentale come guide museali ufficiali, promuovendo l’inclusione lavorativa. Contestualmente, è prevista l’attivazione di un percorso di didattica museale per tutte le classi, previsto entro i prossimi due anni. Un’iniziativa che mira a valorizzare le competenze delle persone fragili attraverso opportunità di formazione e partecipazione culturale.

Il Comune di Colle di Val d'Elsa avvia un progetto per formare pazienti del Centro di salute mentale come guide museali ufficiali, puntando sull'inclusione lavorativa reale. Parallelamente, l'amministrazione annuncia che dal 2026 le classi delle scuole cittadine svolgeranno parte della didattica curricolare direttamente nelle sale dei musei. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Colle Val d'Elsa: recuperate e restituite al sindaco 30 preziose pagine miniate antiche, erano state rubate 43 anni fa / FOTO

Leggi anche: Truffa del finto carabiniere a Colle di Val d'Elsa: quattro arresti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.