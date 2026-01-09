Dalla terapia all’accoglienza turistica | i fragili diventano guide ufficiali a Colle di Val d’Elsa e il Comune annuncia la didattica museale per tutte le classi tra due anni
Il Comune di Colle di Val d'Elsa lancia un progetto per formare i pazienti del Centro di salute mentale come guide museali ufficiali, promuovendo l’inclusione lavorativa. Contestualmente, è prevista l’attivazione di un percorso di didattica museale per tutte le classi, previsto entro i prossimi due anni. Un’iniziativa che mira a valorizzare le competenze delle persone fragili attraverso opportunità di formazione e partecipazione culturale.
Parallelamente, l'amministrazione annuncia che dal 2026 le classi delle scuole cittadine svolgeranno parte della didattica curricolare direttamente nelle sale dei musei.
