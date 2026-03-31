Nella zona di Casatenovo, l’iter di riqualificazione dell’ex Vister, divisione farmaceutica della Vismara, si conclude senza novità. Questa è la seconda volta che le trattative sul progetto vengono interrotte, lasciando irrisolti i piani di recupero dell’area. La Vister, storica azienda brianzola specializzata in salumi e insaccati, si trova ancora in attesa di sviluppi ufficiali.

Fumata nera. È la seconda per l’ex Vister di Casatenovo, la divisione farmaceutica della Vismara, la storica casa brianzola di salumi e insaccati. È andata deserta anche la seconda asta per piazzare al miglior offerente il comparto industriale dismesso nel cuore di Casatenovo. E con l’asta senza esito sfuma pure la speranza che venga riqualificata la relativa parte di centro storico. Il prezzo base proposto per l’incanto era di 680mila e rotti euro a fronte di una cifra attesa di almeno 907.500 euro, con eventuali rilanci minimi di mille euro. Il lotto comprende cinque edifici ormai abbandonati da decenni e un parcheggio ad uso pubblico, dove viene allestito il mercato settimanale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un macigno sulla riqualificazione dell’ex Vister

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