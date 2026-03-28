Il macigno delle primarie per un’alleanza ancora fragile

Nel panorama politico italiano, le primarie tra leader di partiti diversi sono rare. Nel 2005, un candidato ottenne un risultato schiacciante senza un vero confronto, mentre in altre occasioni si sono svolte sfide tra candidati di uno stesso partito. Questa situazione riflette la complessità di un’alleanza politica ancora fragile, che fatica a organizzare processi di scelta condivisi tra figure di diverse formazioni.

Centrosinistra Pd e 5 Stelle non sono mai stati alleati alle politiche, e non hanno scelto i candidati con i gazebo in nessuna regione. I nodi: dalla politica estera al fisco ai migranti, prima serve un programma comune. Radiografia dei candidati: Schlein guida il partito più forte, è giovane ma più inesperta sui dossier di governo. Conte è in vantaggio nei sondaggi, è autorevole ma paga il camaleontismo e i decreti sui migranti con Salvini Centrosinistra Pd e 5 Stelle non sono mai stati alleati alle politiche, e non hanno scelto i candidati con i gazebo in nessuna regione. I nodi: dalla politica estera al fisco ai migranti, prima serve un programma comune. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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