Le scorte del nuovo segnalibro di Meghan Markle, realizzato in Inghilterra con materiali sostenibili, sono subito esaurite. Il semplice accessorio in pelle scura, decorato con la scritta dorata «Fell asleep here», ha attirato l’attenzione dei fan. Insieme al segnalibro, è stato annunciato un futuro libro di ricette. Un oggetto che unisce eleganza e sostenibilità, riflettendo lo stile discreto e raffinato di Meghan Markle.

U n semplice segnalibro in pelle scura, realizzato con materiali sostenibili e distinto da una breve scritta, «Fell asleep here» (Mi sono addormentato qui), in caratteri dorati ed eseguita con l'inconfondibile, elegante calligrafia di Meghan Markle. È il primo tra tutti i prodotti As Ever, il brand commerciale della duchessa di Sussex, a essere stato realizzato in Gran Bretagna dalla Sbri, una ditta di artigiane inglesi specializzate in prodotti unici, creati in base alle esigenze individuali del cliente. E il prezzo di ben 18 dollari (poco più di 15 euro) non ha scoraggiato i suoi fan, che in appena sette minuti, ieri, ne hanno esaurito le scorte. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le scorte del nuovo segnalibro di Meghan Markle, realizzato in Inghilterra, sono andate subito esaurite. E sarà seguito da un suo libro di ricette Leggi anche: Meghan Markle torna a recitare, quale sarà il suo ruolo nel film "Close Personal Friends"? Leggi anche: Meghan Markle, la verità dietro il ritorno in Inghilterra dopo quattro anni

