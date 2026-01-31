Sinner e quel maledetto quinto set non è stato il fisico a tradirlo | contro Djokovic ha pesato la testa

Jannik Sinner lascia il campo sconfitto dopo aver combattuto contro Novak Djokovic. La semifinale si decide nel quinto set, e questa volta il problema non è stato il fisico, ma la testa. Dopo la partita, il rumore si spegne, e restano solo i numeri, che raccontano di una sconfitta difficile da digerire.

Il giorno dopo, quando il rumore si abbassa e restano i numeri, la semifinale persa da Jannik Sinner contro Novak Djokovic assume contorni più netti e meno consolatori. Perché ridurre quella sconfitta a una presunta difficoltà fisica dell’azzurro non regge né nelle statistiche né nelle parole dello stesso Sinner. Il nodo dei match lunghi Il dato è ormai strutturale: Sinner fatica quando una partita arriva al quinto set. Con la sconfitta di Melbourne, sono nove i ko oltre le tre ore e 50 minuti. Il bilancio nei match al quinto set è di 6 vittorie e 11 sconfitte (35%), che diventano 1 successo su 5 (25%) nel suo periodo migliore, dopo lo Us Open 2023. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open, battuto da Djokovic al quinto set.

Jannik Sinner si arrende a Novak Djokovic in una semifinale combattuta agli Australian Open.

SINNER BATTE DJOKOVIC E VOLA IN FINALE!

I numeri della semifinale dicono altro: Jannik ha dominato gli scambi, ma ha pagato l'incapacità di chiudere nei momenti decisivi del quinto set

