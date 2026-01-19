Golf Gotterup apre al meglio la stagione Suo il Sony Open alle Hawaii
Chris Gotterup inaugura con successo la stagione 2026 del golf, vincendo il Sony Open alle Hawaii con un punteggio di -16. Questo primo torneo dell’anno ha visto una prestazione solida e consistente, stabilendo un buon punto di partenza per la nuova stagione. La competizione, con un montepremi di 9 milioni di dollari, ha confermato Gotterup come uno dei protagonisti emergenti nel panorama golfistico internazionale.
Apre nel migliore dei mondi la stagione 2026 Chris Gotterup che, con un -16, vince il Sony Open alle Hawaii, primo torneo della stagione che ha messo in palio 9.1 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup. Gotterup, con questa vittoria, la sua terza in carriera sul PGA Tour dopo il titolo conquistato l’anno scorso allo Scottish Open e quella al Myrtle Beach Classic del 2024, porta a casa 1,638 milioni di dollari di prima moneta. Secondo posto in solitaria a -14 per Ryan Gerard mentre Patrick Rodgers conquista la 3ª piazza a -13. Buono anche il torneo dello scozzese Robert MacIntyre che con un -12 si piazza in T4 insieme allo statunitense Bridgeman. 🔗 Leggi su Oasport.it
Golf, l’americano Davis Riley irrompe al comando del Sony Open in Hawaii a 18 buche dal termine
Al termine del terzo round del Sony Open in Hawaii, Davis Riley si trova in testa alla classifica, a 18 buche dalla conclusione. Il torneo, primo appuntamento del PGA Tour 2024, vede protagonisti i migliori golfisti internazionali che si contendono il titolo in un contesto di grande equilibrio e competitività.
Golf: Taylor e Roy primi leader del 2026 sul PGA Tour al Sony Open
Nick Taylor e Kevin Roy guidano la classifica del PGA Tour dopo il primo round del Sony Open alle Hawaii, con un punteggio di -8. Il torneo si svolge al Waialae Country Club di Honolulu e rappresenta il primo evento ufficiale della stagione 2026. Entrambi i giocatori si sono distinti con un inizio positivo, posizionandosi in testa alla classifica.
