golf gotterup apre al meglio la stagione suo il sony open alle hawaii

Apre nel migliore dei mondi la stagione 2026 Chris Gotterup che, con un -16, vince il Sony Open alle Hawaii, primo torneo della stagione che ha messo in palio 9.1 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup. Gotterup, con questa vittoria, la sua terza in carriera sul PGA Tour dopo il titolo conquistato l’anno scorso allo Scottish Open e quella al Myrtle Beach Classic del 2024, porta a casa 1,638 milioni di dollari di prima moneta. Secondo posto in solitaria a -14 per Ryan Gerard mentre Patrick Rodgers conquista la 3ª piazza a -13. Buono anche il torneo dello scozzese Robert MacIntyre che con un -12 si piazza in T4 insieme allo statunitense Bridgeman. 🔗 Leggi su Oasport.it

Al termine del terzo round del Sony Open in Hawaii, Davis Riley si trova in testa alla classifica, a 18 buche dalla conclusione. Il torneo, primo appuntamento del PGA Tour 2024, vede protagonisti i migliori golfisti internazionali che si contendono il titolo in un contesto di grande equilibrio e competitività.

Nick Taylor e Kevin Roy guidano la classifica del PGA Tour dopo il primo round del Sony Open alle Hawaii, con un punteggio di -8. Il torneo si svolge al Waialae Country Club di Honolulu e rappresenta il primo evento ufficiale della stagione 2026. Entrambi i giocatori si sono distinti con un inizio positivo, posizionandosi in testa alla classifica.

