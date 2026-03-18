Giustizia Politica e Territorio | l’analisi di Aniello Formisano tra Progetto Civico e Riforme

In un momento di cambiamenti negli equilibri politici, l’ex parlamentare Aniello Formisano ha analizzato la situazione, evidenziando le differenze tra la politica dei “palazzi” e le esigenze concrete del territorio. La sua riflessione si concentra sulle implicazioni di questa distinzione, senza entrare in dettagli riguardo a cause o motivazioni. La discussione si focalizza sui temi di giustizia, politica e territorio.

In una fase di profondo rimescolamento degli equilibri politici, l’ex parlamentare Aniello Formisano traccia una linea netta tra la politica dei “palazzi” e le necessità reali del Paese. Dalle dinamiche amministrative di Napoli alla delicata questione della giustizia, Formisano offre una lettura critica che punta a scuotere le coscienze di elettori e addetti ai lavori. Il nodo Giustizia e l’asse riformista: il ruolo di Pina Picierno. Ampio spazio viene dedicato al tema della giustizia, analizzato attraverso la lente dei recenti quesiti referendari. Formisano, con la sua esperienza legale e legislativa, sottolinea l’importanza di un dibattito che superi i meri schieramenti di bandiera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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