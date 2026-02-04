Gli avvistamenti di lupi nel nostro paese sono diminuiti, ora si parla di un solo branco rimasto. Gli esperti spiegano come tenere lontani gli animali e cosa fare per evitare problemi con gli allevatori. La preoccupazione, però, non si placa, perché la presenza dei lupi continua a rappresentare un tema caldo.

di Beatrice Grasselli Gli avvistamenti dei lupi sono calati. Ma la preoccupazione per il futuro resta. Sala piena ieri sera nel comune di Pesaro per l’incontro "Ho visto un lupo!" organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il parco del Monte San Bartolo, per tenere il faro acceso sull’importanza delle buone norme di comportamento per la convivenza con questo predatore i cui avvistamenti, aumentati negli ultimi mesi, hanno polarizzato l’opinione pubblica. Da una parte chi lo teme, dall’altra chi si preoccupa per la sua tutela. L’intervento del naturalista e studioso del lupo Ciro Manente, presidente dell’associazione ‘Popoli & lupi’ che si sta occupando del monitoraggio dei lupi del Monte San Bartolo, ha fatto luce su molti aspetti legati ai recenti episodi di avvistamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lupi, avvistamenti in calo: "È rimasto un solo branco. Ecco come tenerli lontani"

