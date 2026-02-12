Branco di lupi alla pineta di Fregene il WWF | Niente allarmismi | ecco le regole da seguire

A Fregene, un branco di lupi ha attirato l’attenzione di residenti e appassionati. Qualcuno si è spaventato, altri vogliono solo capire cosa fare. Il WWF invita alla calma e ricorda le regole da seguire per non rischiare incontri pericolosi. La presenza degli animali sta facendo discutere, ma per ora non ci sono motivi di allarme.

Fiumicino, 12 febbraio 2026 – Tra curiosità, timori e messaggi che rimbalzano sui social, il lupo torna al centro dell’attenzione pubblica a Fiumicino. L’avvistamento di un branco composto da sei esemplari nella pineta monumentale di Fregene ( leggi qui ), ha generato comprensibile preoccupazione tra molti cittadini, alimentando in alcuni casi anche un certo allarmismo. La conseguente chiusura temporanea dell’area, disposta dal Comune di Fiumicino, nasce come misura precauzionale a tutela della pubblica incolumità, ma riporta alla ribalta un tema più ampio: la convivenza tra uomo e grandi carnivori nei territori urbani.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Fregene Lupi Branco di lupi avvistato alla Pineta di Fregene Un branco di lupi è stato avvistato questa mattina nella Pineta di Fregene. Avvistato branco di lupi a Fregene, chiusa Pineta Monumentale Questa mattina a Fregene è stato avvistato un branco di lupi all’interno della Pineta Monumentale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Fregene Lupi Argomenti discussi: Avvistato branco di lupi a Fregene, chiusa Pineta Monumentale; VIDEO | Lupo in giro alle porte della città, altro caso di avvistamento; C'è un branco dei lupi sui Colli; Tornano i lupi sui Colli Euganei: il branco si muove di notte. Branco di lupi alla pineta di Fregene, il WWF: Niente allarmismi: ecco le regole da seguirePer fare chiarezza, superare paure e comprendere cosa significhi davvero la presenza di un branco in prossimità di un centro abitato, abbiamo intervistato Marco Antonelli, responsabile grandi carnivor ... ilfaroonline.it Fiumicino, avvistato un branco di sei lupi: la pineta monumentale di Fregene chiusa per precauzioneUn branco di sei lupi è stato visto aggirarsi nell'area della Pineta monumentale di Fregene. In seguito all'avvistamento, è stata chiusa al pubblico l'intera area a partire dal 12 febbraio e fino al ... roma.corriere.it Avvistato un branco di sei lupi: chiusa la pineta monumentale ift.tt/kMC1mXZ x.com Nel bosco dei pini argentati viveva un branco di lupi, argentati anche loro. I lupi vivevano in pace e tranquillità, facendo le cose che fanno i lupi: cacciare, giocare, rincorrersi, annusare la neve, tuffarsi nelle foglie croccanti. Tutti, tranne uno: Lupo Astolfo. (...) Lu - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.