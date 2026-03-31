Un astronauta italiano parteciperà a una missione sulla Luna, secondo l’accordo firmato oggi a Washington tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy e l’amministratore della Nasa. L’accordo prevede la presenza di un rappresentante italiano nella prossima missione lunare, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui nomi coinvolti. La firma si inserisce in un accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti nel settore spaziale.

Un astronauta italiano camminerà sulla Luna: lo prevede l'accordo firmato oggi a Washington dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, con delega allo spazio, e dall'amministratore capo della Nasa Jared Isaacman. Lo scrive in un post su X il presidente dell' Agenzia Spaziale Italia, Teodoro Valente. "Una lunga cooperazione spaziale, oggi ancor più profonda tra Nasa e Asi - scrive Valente - porterà a realizzare un campo base sulla Luna e un astronauta italiano a camminare sulla superficie lunare". Grazie all'accordo, infatti, il modulo abitativo italiano per la Luna Mph diventa parte integrante del programma Artemis. “È un riconoscimento importante per l’Italia e per le nostre imprese, che saranno chiamate a realizzare i moduli abitativi destinati a consentire una presenza sicura e prolungata degli astronauti sulla Luna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un astronauta italiano camminerà sulla Luna. Urso: "Italia protagonista"

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