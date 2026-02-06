Chi era Alan Shepard l’astronauta della NASA che giocò a golf sulla Luna ed entrò nel mito come la pallina

Il 6 febbraio 1971, durante la missione Apollo 14, l’astronauta Alan Shepard decise di fare qualcosa di inaspettato. Mentre tutto scorreva normalmente, Shepard prese un pallino e, con un bastone, colpì una pallina da golf sulla superficie lunare. La scena, ripresa dalle telecamere, fece il giro del mondo e trasformò Shepard in una leggenda. Quella semplice azione rimane uno dei momenti più iconici della storia spaziale.

Il 6 febbraio 1971, mentre la missione Apollo 14 procedeva secondo i piani, Alan Shepard decise di fare qualcosa di completamente fuori programma. Con una mazza improvvisata nascosta nella tuta spaziale, trasformò la superficie lunare in un campo da golf. Un momento che avrebbe segnato per sempre l’immaginario collettivo dell’esplorazione spaziale. Alan Bartlett Shepard Jr., nato a Derry nel New Hampshire il 18 novembre 1923, aveva già conquistato un posto nella storia. Il 5 maggio 1961, a bordo della capsula Freedom 7, era stato il primo americano a volare oltre l’atmosfera terrestre, raggiungendo circa 186 chilometri d’altezza in un volo suborbitale che durò appena 15 minuti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chi era Alan Shepard, l’astronauta della NASA che giocò a golf sulla Luna ed entrò nel mito (come la pallina) Approfondimenti su Alan Shepard Nasa, la Crew-11 tornerà prima sulla Terra per un problema medico di un astronauta: non era mai successo La Crew-11 della Nasa tornerà sulla Terra prima del previsto a causa di un problema medico di uno degli astronauti. Astronauta italiano selezionato per la missione sulla Luna. Chi sarà? Cristoforetti e Parmitano candidati naturali La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Alan Shepard Argomenti discussi: Almanacco del 6 Febbraio 2026, scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79; CNX Resources Q4 2025: continua il flusso di cassa libero, accelerano i riacquisti; Oggi nella storia: 5 febbraio, separatista bianco condannato per aver ucciso un leader dei diritti civili 31 anni dopo; Almanacco del 5 Febbraio 2026, oggi si celebra Sant’Agata. Scopri fatti, eventi e programmi tv sul Canale 79. La terza missione con equipaggio a raggiungere il suolo lunare porta gli astronauti Alan Shepard ed Edgar Mitchell nella regione del Fra Mauro. Dopo le difficoltà della precedente Apollo 13, la NASA torna a camminare sulla Luna. Apollo 14 conferma che l’es facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.