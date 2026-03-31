Spazio Urso | Imprese italiane costruiranno primo modulo abitativo sulla Luna e presto porteremo anche un astronauta italiano

Un rappresentante ha annunciato che alcune imprese italiane realizzeranno il primo modulo abitativo sulla Luna, con la costruzione prevista a Torino. La collaborazione tra le parti prevede anche l'invio di un astronauta italiano nello spazio. La notizia è stata comunicata attraverso una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti.

(Adnkronos) – “Questa cooperazione bilaterale ci consentirà di portare presto anche un astronauta italiano sulla Luna, in un modulo abitativo che sarà costruito in Italia, a Torino”. E' l’annuncio del ministro delle Imprese e del Made in Italy, il senatore Adolfo Urso, arrivato a Washington per una missione istituzionale di due giorni volta a rafforzare. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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