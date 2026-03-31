un altro giorno di freddo poi temperature in aumento fino a pasqua

Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa ha raggiunto il Veneto nella serata di lunedì, portando temperature più basse. Già il giorno seguente, il fronte si è spostato verso sud, lasciando spazio a una giornata caratterizzata da cielo sereno e sole. Le previsioni indicano un aumento delle temperature che dovrebbe durare fino alla Pasqua.

In Veneto aprile inizia con un calo delle temperature, ma nel weekend i valori massimi potrebbero superare diffusamente i 20°C in pianura: le previsioni di 3B meteo Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa ha raggiunto il Veneto nella serata di lunedì, ma già martedì è scivolato rapidamente verso sud, favorendo una giornata soleggiata. Nel frattempo si sono attivati tesi venti nordorientali con aria più fredda e un calo delle temperature, che si avvertirà soprattutto sulle zone di montagna. Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com fa il punto sul meteo dei prossimi giorni: mercoledì, in un contesto ancora in prevalenza soleggiato - intervallato... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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