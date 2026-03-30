Arriva un nuovo fronte freddo ma da giovedì temperature in aumento fino a Pasqua
Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa si sta avvicinando, secondo quanto riferito dal meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo. Da giovedì le temperature cominceranno a salire, con un aumento previsto che durerà fino a Pasqua. La perturbazione interesserà diverse regioni, portando con sé un abbassamento temporaneo delle temperature prima di un successivo rialzo.
Un nuovo fronte freddo in discesa dal Nord Europa, come riportato dal meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - raggiungerà la nostra regione nella serata di oggi, lunedì 30 marzo, dando luogo a qualche veloce piovasco su Romagna e zone appenniniche. Martedì scivolerà rapidamente verso sud, favorendo schiarite, ma si attiveranno forti venti nordorientali con raffiche fino a 60-70kmh sulla costa, che trasporteranno aria più fredda con un calo delle temperature. In particolare a Piacenza sono attese temperature massime intorno a 16°C, a Parma sui 15°C, a Modena14°C, a Bologna 13°C, a Ferrara 14°C, a Cesena 12°C, a Forlì 13°C, a Ravenna 15°C, a Rimini 12°C. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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