Meteo | un altro giorno di freddo poi temperature in aumento fino a Pasqua

Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa ha raggiunto il Veneto lunedì sera, causando una diminuzione delle temperature. Tuttavia, già martedì il fronte si è spostato verso sud, lasciando spazio a una giornata caratterizzata da sole e temperature in rialzo. Nei prossimi giorni, le previsioni indicano un graduale aumento delle temperature fino a Pasqua.

In Veneto aprile inizia con un calo delle temperature, ma nel weekend i valori massimi potrebbero superare diffusamente i 20°C in pianura: le previsioni di 3B meteo Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa ha raggiunto il Veneto nella serata di lunedì, ma già martedì è scivolato rapidamente verso sud, favorendo una giornata soleggiata. Nel frattempo si sono attivati tesi venti nordorientali con aria più fredda e un calo delle temperature, che si avvertirà soprattutto sulle zone di montagna. Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com fa il punto sul meteo dei prossimi giorni: mercoledì, in un contesto ancora in prevalenza soleggiato - intervallato... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Meteo: un altro giorno di freddo, poi temperature in aumento fino a Pasqua Articoli correlati Arriva un nuovo fronte freddo ma da giovedì temperature in aumento fino a PasquaUn nuovo fronte freddo in discesa dal Nord Europa, come riportato dal meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo. Meteo, torna l’anticiclone: addio al freddo e temperature in aumentoDopo una breve parentesi invernale, il meteo cambia volto: l’anticiclone riporta stabilità e temperature più miti. avresti proseguito in queste condizioni - raggiungiamo Cuenca la perla dell'Ecuador - EP14 S4 Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Ciclone Narelle, Australia sotto un cielo rosso apocalittico: giorno trasformato in notte irreale (Video); Settimana a tratti nuvolosa, ma a Pasqua e Pasquetta trionfa la Primavera; Il meteo di Pasqua e Pasquetta: bel tempo ma locali piogge al Sud; Previsioni | Settimana sotto il sole, ma ci attendono altri due giorni con il vento. Potrebbe piovere per 40 giorni di fila: cosa succede se dovesse piovere in questo giorno di inizio aprileQuattro aprilante, giorni quaranta. È uno di quei detti popolari che resistono nel tempo, tramandati di generazione in generazione, soprattutto a Napoli. Il significato è diretto: se piove il 4 apri ... supereva.it #Avviso #Meteo: attesi 250 mm di #Pioggia al #Centro-Sud, cumulate pari a due mesi in poche ore [Mappa] x.com Gelo e neve sulla Campania. Vesuvio imbiancato, temporali e fulmini in tutta la regione. Scatta l’allerta meteo: https://fanpa.ge/M0lGt - facebook.com facebook