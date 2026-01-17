Le ultime notizie di mercato vedono un cambiamento nelle strategie delle squadre italiane, con il Napoli che si prepara a rafforzare la propria rosa in vista della stagione. La Juventus, invece, dovrà riconsiderare i propri piani in seguito alle recenti evoluzioni. Luciano Spalletti e i tifosi partenopei attendono con interesse gli sviluppi, che potrebbero influenzare significativamente il percorso delle rispettive squadre.

Si accende la sfida tra Juve e Napoli anche sul mercato: le ultime notizie di sicuro non faranno sorridere Luciano Spalletti. Piace tantissimo a Juve e Lazio, ma il futuro di Daniel Maldini rischia di riservare un grandissimo colpo di scena. Il ragazzo classe 2001 continua a giocare poco all’ Atalanta, anche dopo l’arrivo di Palladino in panchina, e dunque la dirigenza nerazzurra non avrebbe alcun problema a provarsene già in questa sessione di gennaio. Daniel Maldini (Ansa Foto) – calciomercato.it Nelle ultime ore si era parlato con insistenza di un affondo della Juve che, però, ora rischia di essere beffata da una grande rivale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ultim’ora Sky Sport – Conte beffa la Juve: è assalto Napoli

Leggi anche: Ultim’ora Napoli, assalto a Ndoye: già arrivata la risposta!

Leggi anche: Ultim’ora di Sky su Conte, a Castel Volturno si volta pagina: l’annuncio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Corriere dello Sport: “Ultima chiamata #Napoli” - facebook.com facebook