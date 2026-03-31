Napoli-Lukaku è scontro! Big Rom non si presenta la linea dura del club | cosa succede ora

Il centravanti non si è presentato a Castel Volturno come previsto e ha comunicato tramite i social che rimarrà in Belgio per curarsi e prepararsi al Mondiale. La decisione ha portato a uno scontro tra il calciatore e il club, che ha adottato una linea dura nei suoi confronti. La situazione rimane aperta, mentre si attendono sviluppi.

Il postino può suonare sempre due volte, se vuole: però stamattina, alle 11.30 di questo martedì 31 marzo, alla porta di Castel Volturno non c’era nessuno. E, per la precisione. mancava Romelu Lukaku. Il caso è aperto ora anche "tecnicamente" e la frattura può dirsi ufficialmente certificata: Lukaku se ne è stato a casa, in Belgio ad Anversa, ha deciso di fare di testa sua ignorando i doveri contrattuali e anche etici che deve avere con il club, e ha quindi avviato con la sua azione una reazione. Prima mossa: si procederà multandolo, dopo autorizzazione, e la cifra, nonostante possa fare il solletico a un uomo che guadagna 8,5 milioni netti, avrà un suo peso; secondo passo: esclusione dalla rosa, come già annunciato venerdì scorso all’attaccante, per avvisarlo degli effetti di una decisione, quella di non presentarsi, dannosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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