Ultimissime Juve LIVE | rientrano due nazionali la decisione di Gattuso su Cambiaso

Nelle ultime ore, la squadra di calcio ha visto il rientro di due giocatori nazionali, mentre il tecnico ha comunicato la sua decisione riguardo un altro atleta. La situazione si aggiorna in tempo reale, con nuove informazioni che arrivano durante la giornata. La redazione segue costantemente gli sviluppi per offrire le notizie più recenti sulla formazione e le scelte tecniche.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 31 marzo 2026. Cambiaso convocato per Bosnia Italia? La decisione di Gattuso e la probabile formazione. Ore 09.22 – Cambiaso convocato per Bosnia Italia? La decisione di Gattuso e la probabile formazione Juventus, atteso oggi il rientro dei primi due Nazionali. Quando Spalletti avrà il gruppo al completo. Ore 08.59 – Juventus, atteso oggi il rientro dei primi due Nazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: rientrano due nazionali, la decisione di Gattuso su Cambiaso Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: Cambiaso non convocato da Gattuso, Conceicao piace al Liverpooldi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Nazionali Juve, niente ‘blocco bianconero’ con Gattuso: il rendimento di Locatelli, Cambiaso e Gatti è eloquente. Focus sul loro impiego con il nuovo ct azzurrodi Redazione JuventusNews24Nazionali Juve, l’analisi completa sul rendimento di Locatelli, Cambiaso e Gatti con il nuovo ct dell’Italia Gennaro... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Serie A: infortunati, squalificati e diffidati; D’Amico sicuro | Il rinnovo di Spalletti un segnale al sistema Mercato? Alla Juve servono questi 4 5 colpi; Ultimissime Sampdoria LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultima ora di oggi, 30 marzo 2026. Juve, si avvicina il rientro di Holm: le ultimeStando a quanto riportato in queste ore da TMW, nella giornata di oggi Holm ha lavorato parzialmente in gruppo. Il giocatore ex Bologna è fermo da oltre un mese per un problema muscolare al soleo. Il ... fantacalcio.it Novità importanti su Kolo Muani alla Juve Ultimissime sul suo futuro facebook Ultimissime #Juve live Le novità x.com