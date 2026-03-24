Nazionali Juve niente ‘blocco bianconero’ con Gattuso | il rendimento di Locatelli Cambiaso e Gatti è eloquente Focus sul loro impiego con il nuovo ct azzurro

Il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana ha convocato tre giocatori provenienti dalla Juventus, senza adottare una strategia di blocco bianconero. Le prestazioni di Locatelli, Cambiaso e Gatti negli ultimi incontri sono state analizzate, evidenziando il loro impiego e il contributo fornito in campo con la nuova guida tecnica. La scelta dei giocatori e il loro rendimento sono stati oggetto di attenzione nelle ultime settimane.

Nazionali Juve, l’analisi completa sul rendimento di Locatelli, Cambiaso e Gatti con il nuovo ct dell’Italia Gennaro Gattuso.. In vista del prossimo, decisivo impegno contro l’Irlanda del Nord, le gerarchie del ct Gennaro Gattuso sembrano ormai delineate: a rappresentare i colori della Juventus dal primo minuto dovrebbe esserci il solo Manuel Locatelli, a cui verranno nuovamente affidate le chiavi della cabina di regia azzurra. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Partendo da questa premessa, se andiamo ad analizzare i tabellini delle prime sei gare sotto la gestione Gattuso, emerge un dato piuttosto inequivocabile: il “ blocco Juve”, un tempo ossatura portante della Nazionale, si è ridotto ai minimi storici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nazionali Juve, niente ‘blocco bianconero’ con Gattuso: il rendimento di Locatelli, Cambiaso e Gatti è eloquente. Focus sul loro impiego con il nuovo ct azzurro Articoli correlati Locatelli celebrato da Gattuso, ma qual è davvero il suo bilancio con l’Italia? Luci, ombre e rendimento del centrocampista della Juventus in azzurrodi Paolo RossiLocatelli è stato elogiato da Gattuso, dentro al suo bilancio con l’Italia. Napoli, Gattuso chiama Vergara: cena con il ct e sogno azzurro"> NAPOLI – Una cena per conoscersi, per guardarsi negli occhi e iniziare a parlare di futuro. Contenuti e approfondimenti su Nazionali Juve Discussioni sull' argomento Trasmettere serenità e non solo: cosa c'è dietro le parole del presidente dell'Inter Marotta; Nazionale, obiettivo Mondiale: Gattuso conferma il blocco Inter. Novità Palestra, riecco Chiesa.... Juve, 15 giocatori convocati in nazionale: l'agendaSul proprio sito ufficiale, la Juventus fa il punto sugli impegni dei giocatori bianconeri convocati con le rispettive nazionali: Sono 15 i giocatori che nei prossimi giorni si uniranno ... tuttojuve.com Nazionale, attento Gattuso: il blocco Inter non sa reggere la pressioneIl gruppo nerazzurro non dà nessuna garanzia in vista dei playoff Mondiali e quanto sta accadendo in Serie A lo dimostra ... ilfattoquotidiano.it I giocatori della Juventus in giro per il mondo per questa sosta nazionali #Juventus #JMania #Bianconeri #Convocati #Nazionale - facebook.com facebook Ultima sosta per le Nazionali della stagione: la #Juventus "saluta" 15 giocatori e si ferma fino a venerdì x.com