Nazionali Juve niente ‘blocco bianconero’ con Gattuso | il rendimento di Locatelli Cambiaso e Gatti è eloquente Focus sul loro impiego con il nuovo ct azzurro

Da juventusnews24.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana ha convocato tre giocatori provenienti dalla Juventus, senza adottare una strategia di blocco bianconero. Le prestazioni di Locatelli, Cambiaso e Gatti negli ultimi incontri sono state analizzate, evidenziando il loro impiego e il contributo fornito in campo con la nuova guida tecnica. La scelta dei giocatori e il loro rendimento sono stati oggetto di attenzione nelle ultime settimane.

Nazionali Juve, l’analisi completa sul rendimento di Locatelli, Cambiaso e Gatti con il nuovo ct dell’Italia Gennaro Gattuso.. In vista del prossimo, decisivo impegno contro l’Irlanda del Nord, le gerarchie del ct Gennaro Gattuso sembrano ormai delineate: a rappresentare i colori della Juventus dal primo minuto dovrebbe esserci il solo Manuel Locatelli, a cui verranno nuovamente affidate le chiavi della cabina di regia azzurra. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Partendo da questa premessa, se andiamo ad analizzare i tabellini delle prime sei gare sotto la gestione Gattuso, emerge un dato piuttosto inequivocabile: il “ blocco Juve”, un tempo ossatura portante della Nazionale, si è ridotto ai minimi storici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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