Ultimissime Juve LIVE | Cambiaso non convocato da Gattuso Conceicao piace al Liverpool

Nelle ultime ore, la Juventus ha annunciato che il giocatore Cambiaso non sarà convocato da Gattuso per la partita in programma. Nel frattempo, il tecnico del Liverpool ha mostrato interesse per Conceicao, che attualmente gioca in un altro club. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti continui sulle novità legate alla squadra e ai trasferimenti.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 26 marzo 2026. Conceicao Liverpool, i Reds pensano al portoghese per il dopo Salah. E la Juve parte da questa cifra per imbastire una trattativa. Ore 08.33 – Conceicao Liverpool, i Reds pensano al portoghese per il dopo Salah. E la Juve parte da questa cifra per imbastire una trattativa Cambiaso, sorpresa per Italia Irlanda del Nord: neanche convocato il terzino della Juventus! Cosa è successo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Cambiaso non convocato da Gattuso, Conceicao piace al Liverpool Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: Gatti e Conceicao vicini al rientro. Il Liverpool detta le condizioni per ChiesaDi Gregorio lascia la Juve? Tre club di Serie A interessati, il prezzo di Comolli Rinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio... Ultimissime Juve LIVE: La Juve a freddo con Paolo Rossi. Cos’è successo a ConceicaoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Altri aggiornamenti su Ultimissime Juve Temi più discussi: Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A; Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Boga, Yildiz, Thuram, Laurienté e Berardi; Boga, se non ci arrivi ti diamo calci nel sedere. Yildiz? Toglierlo da lì un delitto: Juve liquida; Probabili formazioni Serie A, giornata 30: Calhanoglu e Kean titolari, Bastoni non recupera. Ekrem Konur: 'La Juve ha fissato a 50 milioni di euro il prezzo per Andrea Cambiaso'Secondo quanto riportato da Konur, la situazione di Cambiaso sarebbe seguita con grande attenzione da diverse potenze europee. Tra i club interessati figurerebbero il Liverpool, il Manchester City, il ... it.blastingnews.com Juventus, qual è il vero Cambiaso? Decisivo in attacco ma restano dubbi in difesaJuventus, qual è il vero Cambiaso? Decisivo in attacco ma restano dubbi in difesa In casa Juventus uno dei temi più discussi riguarda il rendimento di Andrea Cambiaso. tuttojuve.com Ultimissime Juve live Le novità - facebook.com facebook Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti x.com