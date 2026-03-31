Ultime uscite e novità su Prime Video aprile 2026

A aprile 2026, Amazon Prime Video continua a proporre nuove uscite e aggiornamenti nel suo catalogo, ampliando l’offerta di contenuti disponibili in streaming. Il servizio, parte del gruppo di e-commerce statunitense, si conferma tra le piattaforme più popolari nel settore, grazie a una vasta gamma di film, serie e produzioni originali. Le novità più recenti sono state annunciate e inserite nel catalogo durante il mese.

Nell’ampia offerta streaming presente nel panorama internazionale, ha riscosso grande successo negli ultimi anni Amazon Prime Video, il servizio on demand del colosso statunitense dell’e-commerce. L’azienda di Seattle ha fondato la propria casa di produzione, ovvero Amazon Studios, e ha iniziato a realizzare film e serie tv di grande rilievo, affermandosi a pieno titolo come una realtà ormai consolidata. La piattaforma di Prime Video include, oltre alle produzioni originali, un enorme catalogo di proposte provenienti da tutto il mondo, allargando continuamente l’offerta e rendendosi del tutto concorrenziale rispetto ad altre media company globali. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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