Prime Video le uscite di aprile 2026 | The Boys 5

A aprile 2026, Prime Video ha annunciato nuove uscite tra serie e film. Tra le produzioni più attese c’è la quinta stagione di

Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per aprile 2026. Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon in arrivo per il mese di aprile 2026. La quinta e ultima stagione di The Boys mostra un mondo dominato dal tirannico Patriota. I Boys sono allo sbando: Hughie, Latte Materno e Frenchie sono imprigionati, mentre Butcher, con un virus letale per i Super, organizza un'ultima disperata resistenza contro il dominio fascista. Eva ripercorre il difficile rapporto con il figlio Kevin, fin dalla nascita, segnato da ostilità e comportamenti disturbanti. 🔗 Leggi su 2anews.it

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