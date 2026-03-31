A aprile 2026, le novità su NOW includono nuove serie originali, aggiornamenti sui pacchetti disponibili e modifiche ai prezzi. La piattaforma continua a offrire un'ampia selezione di contenuti televisivi, film e sport, con alcune variazioni nelle offerte rispetto ai mesi precedenti. Sono state annunciate anche nuove funzionalità per migliorare l'esperienza degli utenti e aggiornamenti tecnici sulla qualità dello streaming.

È la pay tv per eccellenza: Sky Italia, parte di Sky Group (da qualche tempo acquisita da un colosso come Comcast Corporation che è casa, tra le altre controllate, di NBC Universal), da circa venti anni opera su scala europea proponendo contenuti di altissima qualità, che vanno dall’intrattenimento al cinema, fino allo sport. Dal 2012, la piattaforma satellitare è sbarcata anche su internet, non solo attraverso la app di Sky Go, ma con una nuova realtà parallela: NOW, che propone in streaming esattamente tutti i canali lineari e i contenuti in demand presenti su Sky Q via parabola. Il catalogo di NOW è costantemente arricchito da film e serie tv originali firmati Sky, ma anche da tantissimi titoli di case di produzione quali la già citata Universal, Warner Bros. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Ultime uscite e novità su NOW (aprile 2026)

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