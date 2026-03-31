Ulss 6 ecco la prima firma di Benini | Naccarella guiderà lo Iaf di Padova Sud

La nuova direttrice generale dell’Ulss 6 Euganea ha firmato il primo documento ufficiale, segnando l’avvio del suo incarico. Contestualmente, è stato annunciato che Naccarella assumerà la guida dello Iaf di Padova Sud, un servizio sanitario considerato tra i più rilevanti a livello territoriale.

La prima firma della nuova direttrice generale dell’Ulss 6 Euganea, Patrizia Benini, arriva su un incarico che riguarda uno dei servizi più delicati della sanità territoriale. Oggi, martedì 31 marzo, è stata ufficializzata la nomina della dottoressa Cristiana Naccarella a direttrice della Uoc Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori (Iaf) del distretto Padova Sud. L’incarico decorrerà da domani, 1 aprile. La scelta riguarda una professionista che conosce già bene la realtà euganea. Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova e specializzata cinque anni dopo in Neuropsichiatria infantile, Naccarella ha proseguito la propria formazione alla Tavistock Clinic & Portman di Londra, centro di riferimento internazionale per la psichiatria dell’età evolutiva e adolescenziale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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