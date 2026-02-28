La dottoressa Benini alla Ulss 6 | succede al professor Fortuna che va a guidare l' Azienda Ospedaliera

La dottoressa Patrizia Benini assume il ruolo di direttrice generale della Ulss 6 Euganea, dopo aver ricoperto fino a poco prima la stessa posizione alla Ulss 9 Scaligera. Prende il posto del professor Fortuna, che lascia l’incarico per guidare l’Azienda Ospedaliera. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore.

E' la Dott.ssa Patrizia Benini che ha ricoperto fino a oggi l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, la nuova direttrice generale della Ulss 6 Euganea. Succede al professor Paolo Fortuna che va invece a ricoprire il ruolo di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Prioli e Calamai, è il giorno della nomina alla super Asl e all’azienda ospedalieraAlle 9 riunione straordinaria della giunta regionale: verranno ufficializzati i nomi dei direttori generali.

Natale al Monaldi: Messa e concerto dedicati al personale dell’Azienda Ospedaliera dei ColliIl Direttore generale Iervolino: "Il Natale è anche l’occasione per ringraziare il personale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli per l’impegno...

Tutto quello che riguarda Azienda Ospedaliera.

Discussioni sull' argomento Meno effetti collaterali e cure più efficaci: la nuova arma del Policlinico contro i tumori ginecologici; Attivo da marzo il nuovo ambulatorio ortopedico dell'ospedale di Bussolengo; Al Policlinico arriva il Flexitron, radioterapia super mirata e meno invasiva per i tumori femminili/ VIDEO.

L'Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella grave e dolorosa vicenda del piccolo Domenico. È quanto si apprende da una nota diffu - facebook.com facebook

I nuovi dg della sanità veneta: Padova attende Fortuna in Azienda ospedaliera, Simionato torna allo Iov e Filippi è dato a Rovigo x.com