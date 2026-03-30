Il campione del mondo sudamericano Alejandro Darío Gómez arrivato a Padova come valore aggiunto al gruppo biancoscudato ha una caviglia ko che lo costringerà ad una sosta forzata di almeno 3 mesi Doveva essere l'uomo in più, il sogno degli ultras biancoscudati, il valore aggiunto del Padova nel torneo cadetto, ed invece prima del rush finale del campionato di serie B per Alejandro Darío Gómez la stagione è già conclusa. Il fuoriclasse argentino, campione del mondo in carica, classe 1988, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo l'ennesima ricaduta. A questo punto per lui si prospetta un intervento chirurgico alla caviglia con l'obiettivo di rientrare in piena forma per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Il "Papu" sotto i ferri: la sua stagione è già finita

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