Poste al via il pagamento delle pensioni di aprile 2026

Poste Italiane ha annunciato che le pensioni di aprile 2026 saranno disponibili dal primo giorno del mese in tutti i 288 uffici postali della provincia di Salerno. Le somme saranno distribuite a partire da mercoledì 1 aprile, senza specifiche limitazioni o variazioni nelle modalità di pagamento. La distribuzione avverrà regolarmente in tutti gli uffici coinvolti.

Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, dove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane Poste Italiane fa sapere che in tutti i 288 uffici postali della provincia di Salerno le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da mercoledì 1. Sempre a partire dallo stesso giorno le pensioni di aprile saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 171 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Poste, al via il pagamento delle pensioni di aprile 2026 Articoli correlati Poste Italiane, dal 1° aprile il pagamento delle pensioniPoste Italiane comunica che in tutti i 160 uffici postali della provincia di Avellino le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire... Pagamento pensioni aprile 2026: calendario in Poste e banca, date ufficiali, importi e cedolino INPSIl pagamento delle pensioni di aprile 2026 avverrà come di consueto all’inizio del mese, con accredito sia per chi riceve l’assegno su conto corrente... Warning 3 New CRA Tax Rules That Will Pause Your GIS Payments in April 2026 1080p caption Contenuti e approfondimenti su Poste al via il pagamento delle... Temi più discussi: Pensioni di aprile, pagamenti al via dal 1: disponibili anche su conti e carte; Da mercoledì via al pagamento delle pensioni in provincia di Catania; Al via in 78 uffici postali della provincia di Lecco il rilascio e rinnovo passaporti; Poste Italiane, a Pizzoli al via i lavori del progetto Polis per l’ufficio postale. Pensioni di aprile al via nel salernitano: il calendario dei pagamenti e le modalità di ritiroDa mercoledì 1° aprile partono i pagamenti delle pensioni in provincia di Salerno. Scopri le modalità di ritiro nei 288 uffici postali e i vantaggi della polizza furti. infocilento.it Poste Italiane, al via la «super app» per 9 milioni di clienti, ma a cosa serve? Conto, wallet digitale, prelievo Atm senza cartaUn’app unica per gestire da mobile tutti i servizi di Poste. Questa l’idea dietro all’ applicazione del gruppo, già usata da 9 milioni di utenti, che integra in un’unica piattaforma digitale una vasta ... corriere.it Ancora paura all’ufficio smistamento Poste di Catania: nuovo allarme bomba Seconda volta nel giro di pochissimi giorni: l'approfondimento in homepage su QdS.it #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook Allarme pacco bomba all'ufficio smistamento delle Poste a Catania. Due giorni fa altro plico sospetto, anche in quel caso era un falso ordigno #ANSA x.com