Da mercoledì 1 aprile in pagamento le pensioni del mese

Da mercoledì 1 aprile saranno disponibili i pagamenti delle pensioni del mese. I pensionati potranno ritirare le somme presso gli uffici postali e gli sportelli automatici, secondo le modalità previste. La distribuzione avverrà nel rispetto del calendario pubblicato dall’ente incaricato, con eventuali variazioni legate alle date di apertura e alle zone di residenza.

Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di aprilesaranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dagli ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare 06 45263322. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Da mercoledì 1 aprile in pagamento le pensioni del mese Articoli correlati Poste: in provincia di Arezzo da lunedì 2 marzo saranno in pagamento le pensioni del meseArezzo, 27 febbraio 2026 – Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di marzo saranno... Poste italiane: in provincia di Arezzo da lunedì 2 febbraio saranno in pagamento le pensioni del meseArezzo, 29 gennaio 2026 – Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di febbraio saranno... PENSIONE APRILE 2026: Data Pagamento INPS Ufficiale e Aumenti nel Cedolino Aggiornamenti e notizie su Da mercoledì 1 aprile in pagamento le... Temi più discussi: Dal 1° aprile aperte le iscrizioni al servizio mensa di ristorazione scolastica comunale; Funicolare, confermata la riapertura da mercoledì 1° aprile; Gite in famiglia per trascorrere un bel mercoledì con i bambini a Parigi; Dal Primo aprile accesso al Centro per l’impiego di Pescara solo con prenotazione. Mercoledì 1 aprile la giornalista Tonia Mastrobuoni presenta La peste. Indagine sulla destra in Germania alle Officine Culturali ErgotLECCE - Un viaggio dentro il volto nascosto dell'estrema destra tedesca. Mercoledì 1 aprile (ore 19:00 | ingresso libero | info 3394313397 | ... corrieresalentino.it The Drama - Un Segreto è per Sempre, da mercoledì 1 aprile al cinemaPochi giorni prima delle nozze, il rapporto di una coppia viene scosso quando uno dei due partner scopre verità inquietanti sull'altro. mymovies.it Mercoledì 1° aprile alle ore 20,30 "IL DOGE" di Gianna Isabella Magliocco che sarà presente in sala, accompagnata da parte del cast. "Il Doge: Un ritratto della redenzione" è un documentario che segue la storia di Giampaolo Manca, ex boss della criminale " - facebook.com facebook Ieri, mercoledì 25 marzo, l'insegnante Chiara Mocchi, colpita con un coltello da un alunno di terza media nella scuola di Trescore Balneario (in provincia di Bergamo), è stata trasferita dal reparto di Terapia Intensiva a un reparto ordinario dell'ospeda… x.com